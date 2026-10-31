Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bursaspor formasıyla 12 maçta 16 gol atan Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in Nijeryalı golcü için astronomik tekliflere kapıyı açık bırakması transfer iddialarını güçlendirdi.

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Sezon başında Celtic'ten bedelsiz olarak Bursaspor'a transfer olan 30 yaşındaki santrfor, gösterdiği performansla 1. Lig'in öne çıkan isimlerinden biri oldu. Yeşil-beyazlı formayla ligde 12 karşılaşmaya çıkan Iheanacho, 16 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

2029 yılına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcu için Fenerbahçe'nin devre arasında girişimde bulunacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin transferi gerçekleştirebilmek için öncelikle yabancı oyuncu kontenjanında yer açmayı hedeflediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Iheanacho operasyonu: Bursaspor'dan net açıklama

BURSASPOR BAŞKANINDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de Gol TV'ye yaptığı açıklamada, Iheanacho'nun takımda kalmasını istediklerini ancak kulübün menfaatleri doğrultusunda gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.

Nijeryalı golcünün takımdaki önemine dikkat çeken Çelik, transfer ihtimalinin ancak beklentilerin çok üzerinde bir teklif gelmesi durumunda gündeme gelebileceğini belirtti.

Fenerbahçe'den Iheanacho operasyonu: Bursaspor'dan net açıklama

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Anket yapılsa yüzde 99 kesinlikle satılmasın sonucu çıkar. Bunu anlıyorum ama biz sadece duygusal bakacak tarafta değiliz. Olaya bir de mantık çerçevesinde bakmak durumundayız. Iheanacho hiç pozisyon yokken gol atan bir adam. Takımda kalmasını en çok ben isterim. Ama burada çok absürt rakamlar da olabilir. Olursa da bunu yönetim olarak değerlendiririz. Neticede biz kulüp için doğru olanı yapmak için yola çıktık. Verdiği kararlarda ayağı yere basan, rasyonel kararlar almaya çalıştık. O noktada doğru teklif, yani doğrunun çok ötesinde bir teklif diyeyim... Bizden kolay ayrılabilecek bir futbolcu değil. Bu arada kendisi de kulübe çok para kazandırmak istiyor. İyi bir karakter gerçekten. Rakam vermek doğru olmaz ama herkesi tatmin edecek bir rakam olursa, 'Bu rakama da verilir' denilecek bir rakam olacağından emin olabilirsiniz. İnşallah performansı devam eder ve şampiyonluk kupasını kaldırır.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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