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Fenerbahçe'den Jadon Sancho sürprizi! Maaş krizi fırsata çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Jadon Sancho sürprizi! Maaş krizi fırsata çevrildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Napoli ile görüşmeleri askıya alınan Jadon Sancho için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun şartlarını sordu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden Jadon Sancho'yu gündemine aldı. İtalyan basınına göre, yıldız oyuncunun Napoli ile yürüttüğü görüşmeler maaş beklentisi nedeniyle durma noktasına geldi.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho sürprizi! Maaş krizi fırsata çevrildi - 1. Resim

Napoli'nin bonservis konusunda sorun yaşamadığı ancak Sancho'dan maaş indirimi talep ettiği belirtilirken, bu süreci fırsat bilen Fenerbahçe'nin oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçtiği ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun şartlarını öğrenerek transfer ihtimalini yakından takip etmeye başladı.

Geçen sezon Chelsea'de 41 maçta forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 gol ve 10 asist ile takıma katkı vermişti. Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesi 2026 yazında bitecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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