Fenerbahçe'den orta sahaya Wendel hamlesi!

Zenit forması giyen Brezilyalı yıldız Wendel, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Transfer görüşmelerini bizzat Ali Koç yürütüyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha için önemli bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Zenit'te forma giyen Brezilyalı yıldız Wendel'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Zenit ile kurduğu güçlü ilişkileri kullanarak transfer görüşmelerini doğrudan yürüttüğü öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için pazarlıklar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Zenit ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Zenit'te bu sezon 27 maçta süre bulan Wendel, 2 gol attı ve 13 asist yaptı.