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Fenerbahçe'den orta sahaya Wendel hamlesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den orta sahaya Wendel hamlesi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zenit forması giyen Brezilyalı yıldız Wendel, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Transfer görüşmelerini bizzat Ali Koç yürütüyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha için önemli bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Zenit'te forma giyen Brezilyalı yıldız Wendel'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya Wendel hamlesi! - 1. Resim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Zenit ile kurduğu güçlü ilişkileri kullanarak transfer görüşmelerini doğrudan yürüttüğü öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için pazarlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya Wendel hamlesi! - 2. Resim

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Zenit ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Zenit'te bu sezon 27 maçta süre bulan Wendel, 2 gol attı ve 13 asist yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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