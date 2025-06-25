Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçeli Osayi-Samuel, saatinin çalındığını iddia etti: Soruşturma başlatıldı

Fenerbahçeli Osayi-Samuel, saatinin çalındığını iddia etti: Soruşturma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçeli Osayi-Samuel, saatinin çalındığını iddia etti: Soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe, Osayi-Samuel, Şüpheli, Soruşturma, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, yurt dışına çıkmadan önce kol saatinin çalındığını fark etti. Şüpheli olarak kız arkadaşı Ayşenur O. hakkında soruşturma açıldı.

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel'in Üsküdar'daki evinden kız arkadaşı tarafından saatinin çalındığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

Samuel, yurt dışından döndükten sonra Üsküdar'daki evinde kol saatini bulamaması üzerine kız arkadaşı Ayşenur O.'nun saati çaldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Fenerbahçeli Osayi-Samuel, saatinin çalındığını iddia etti: Soruşturma başlatıldı - 1. Resim

Şikayet üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca "hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheli olarak ifadesi alınan Ayşenur O. yaklaşık 3-4 aydır arkadaş olduklarını, 27 Nisan'da birlikte Şişli'deki bir eğlence merkezine gittiklerini söyledi.

Osayi Samuel'in arkadaşlarıyla eğlendiğini belirten Ayşenur O, "Bende sadece yanında bulundum, Etrafı çok kalabalıktı. Daha sonra birlikte müştekinin Üsküdar'daki ikametine valizlerini almak için gittik. Çünkü kendisi İngiltere'ye dönecekti. Müştekinin ikametinde yaklaşık 20-25 dakika kaldık. Birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittik." ifadelerini kullandı.

Ayşenur O, Samuel'in yurt dışına çıkış yaptığını ve kendisini daha sonra görmediğini belirterek, "Bu tarihten yaklaşık 1-1,5 ay kadar sonra bana Whatsapp üzerinden mesaj göndererek ikametine gittiğimizde kendisinin saatini çaldığımı iddia etti. Bunun üzerine ben kendisine 'Eğer böyle bir iddian varsa resmi makamlara birlikte gidelim. Ben senin saatini çalmadım. Hatta saatini dahi görmedim.' dedim. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum." dedi.

Fenerbahçeli Osayi-Samuel, saatinin çalındığını iddia etti: Soruşturma başlatıldı - 2. Resim

Müşteki Samuel ise avukatı aracılığıyla verdiği ifadesinde, eğlence mekanında Ayşenur O. ile tanıştıklarını, birlikte eğlendiklerini ifade etti.

Mekanda eğlendikleri sırada söz konusu saatin kolunda olduğunu belirten Samuel, şüpheli Ayşenur O. ile evine gittiklerini, aynı gün içerisinde ise kendisinin yurt dışına çıktığını anlattı.

Türkiye'ye geri döndüğünde ise Mayıs ayının ilk haftasında bahse konu saatin evinde olmadığını fark ettiğini dile getiren Samuel, "Bahse konu saatimin ikametime gelen Ayşenur O. tarafından çalındığını düşünüyorum, çünkü o tarihten sonra ikametime kimse girmedi. Kamera görüntülerinde de bu saati en son o gün taktığım ve eve geldiğim sabittir." şeklinde beyanda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye, İngiltere'nin üretim üssü olmaya hazır! Ticaret için engelsiz koridor...Karşılaşması çok zor! Kuşadası’nda kameralara yakalandılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Fred'e ülkesinden teklif: Kararını verdi - SporFred'e yurt dışından talip! Yıldız oyuncu kararını verdiBeşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Ayrılık çıkmaza girdi - SporBeşiktaş'ta Ciro Immobile krizi!Beşiktaş, Tomas Handel için pazarlıkta! - SporBeşiktaş, 50 milyon euroluk oyuncu için pazarlıkta!Cristiano Ronaldo kararını verdi: Al-Nassr ile yeni sözleşme - SporCristiano Ronaldo kararını verdi! İşte yeni takımıGalatasaray'dan Premier Lig çıkarması! İki yıldız için dev teklif - SporGalatasaray'dan Premier Lig çıkarması!Galatasaray’da Morata defteri kapanıyor! İtalya’dan resmi teklif geldi - SporGalatasaray’da Morata defteri kapanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...