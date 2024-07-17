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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği haberine yalanlama

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Fenerbahçe&#039;nin eski teknik direktörü İsmail Kartal&#039;ın kalp krizi geçirdiği haberine yalanlama

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Kartal, sosyal medyada gündem olan bu haberin doğru olmadığı açıkladı.

Fenerbahçe'de 3 kez teknik direktörlük görevi yapan, son olarak ise geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekibin başında rekor puan toplayarak ligi ikinci sırada bitiren İsmail Kartal'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

KALP KRİZİ İDDİASI YALANLANDI

Sosyal medyada bazı hesaplar, İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakıma alındığını iddia etti. 

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği haberine yalanlama - 1. Resim

Bir anda Twitter'da gündem olan konuyla alakalı ise yalanlama geldi. 

63 yaşındaki tecrübeli hoca kalp krizi geçirdiğine dair çıkan iddiaların asılsız olduğu ifade etti. Kartal her sene düzenli olarak yaptırdığı sağlık kontrolleri için hastaneye gittiğini ve herhangi bir sıkıntısı olmadığını duyurdu.

Kartal'ın açıklaması şöyle:

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği haberine yalanlama - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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