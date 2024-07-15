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Fenerbahçe'nin genç oyuncusunun yeni takımı belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe&#039;nin genç oyuncusunun yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe, Tiago Çukur, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin genç santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun imza töreninde konuşan Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, "Tiago teknik açıdan da yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda temas noktası olarak iyi işlev görebilen, topu tutan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusunun yeni takımı belli oldu! - 1. Resim

Geride kalan sezonun ilk yarısında Belçika temsilcisi Beveren'de, 2. yarısını ise Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen oyuncu, toplamda 28 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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