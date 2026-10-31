Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik adamdan geleceğiyle ilgili karar: Kendimi çok mutlu hissediyorum

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında gösterilen Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, İsviçre ekibindeki geleceğine ilişkin konuştu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Lugano'da mutlu olduğunu belirterek ayrılık iddialarına kapıyı kapattı.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için gündeme gelen isimlerden biri olan Mattia Croci-Torti, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İsviçre ekibi Lugano'da mutlu olduğunu belirten 44 yaşındaki teknik adam, kulübünden ayrılmayı düşünmediğinin sinyalini verdi.

Lugano ile sözleşmesini Ocak 2025'te 3 yıl uzatan Croci-Torti, takımındaki konumundan memnun olduğunu vurgulayarak, "Bulunduğum yerden memnunum, kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçenin gündemindeki teknik adamdan geleceğiyle ilgili karar: Kendimi çok mutlu hissediyorum

FENERBAHÇE İDDİALARINA KAPIYI KAPATTI

Katıldığı programda geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Croci-Torti, Lugano'nun son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti. İsviçre temsilcisinin artık her rakiple rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını söyleyen genç teknik adam, sözleşmesini uzatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

44 yaşındaki çalıştırıcı, "Lugano, son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takıma dönüştü. Bu yüzden sözleşmemi uzatmalarından memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı bastırmak istediği hissine kapılmıyorum." dedi.

Fenerbahçenin gündemindeki teknik adamdan geleceğiyle ilgili karar: Kendimi çok mutlu hissediyorum

LUGANO'DA ZİRVEYE AMBARGO KOYDU

Croci-Torti yönetimindeki Lugano, bu sezon İsviçre Ligi'nde sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Geride kalan 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan ekip, topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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