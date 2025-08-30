Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı. Sarı-lacivertliler, turnuvada ilk maçında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın maç tarihleri detaylı şekilde duyuruldu.

Avrupa Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin de maç tarihleri netlik kazandı.

Buna göre sarı-lacivertliler, maç programı şöyle:

24 Eylül Çarşamba
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe
Fenerbahçe - Nice

23 Ekim Perşembe
Fenerbahçe - Stuttgart

6 Kasım Perşembe
Viktoria Plzen - Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe
Fenerbahçe - Ferencvaros

11 Aralık Perşembe
Brann - Fenerbahçe

22 Ocak Perşembe
Fenerbahçe - Aston Villa

29 Ocak Perşembe
FCSB - Fenerbahçe

