Fenerbahçe'ye başkan adayı olması beklenen Aziz Yıldırım'dan dev anlaşma! Katarlılarla sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olacağı iddia edilen Aziz Yıldırım, iş hayatında dev bir anlaşmaya imza attı. Aziz Yıldırım’ın sahip olduğu Dearsan Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için 2 adet 50 metre uzunluğunda hücumbot inşa edecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe tarihinin efsane başkanı olarak anılan Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un aday olmayacağı öne sürülen Fenerbahçe Seçimli Olağan Kongre'de adaylığını ilan edeceği iddia edilmişti.

Sadettin Saran'ın adaylığını açıklaması halinde Yıldırım'ın da aday olacağı ve kuvvetli bir yönetim oluşturacağı konuşuluyor.

KATAR'A HÜCUMBOT VERECEK

İş hayatında yaptığı önemli işlere imza atan Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu u Dearsan Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için 2 adet 50 metre uzunluğunda hücumbot inşa edecek.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen DIMDEX 2024 Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı, yeni anlaşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Fuarın ikinci gününde Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri ile hücumbot inşasına yönelik sözleşme imzaladı.

Sözleşme, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün huzurunda Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah bin Hassan Al SULAİTİ ve Dearsan Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım tarafından imzalandı.

İmzalanan sözleşme kapsamında Dearsan, Katar Donanması için 50 metre uzunluğunda 2 adet hücumbotun tasarım ve inşa faaliyetlerini gerçekleştirecek. İnşa edilecek hücumbotlar; su üstü harbi, hava savunma harbi ve asimetrik harbe yönelik silah ve sensör sistemleriyle donatılacak.

DEARSAN-HÜCUMBOT

Edinilen bilgilere göre hücumbotlar ASELSAN sistemleriyle donatılacak, her biri ASELSAN üretimi olan 30mm SMASH Stabilize Top Sistemi, MAR-D Hava Arama Radarı, Dost Düşman Tanımlama (IFF) ve muhabere sistemleri ile muhtelif radar ve elektro-optik sistemi kullanılacak. Öte yandan geminin kıç tarafında, her biri ikişer adet füze kapasitesine sahip 2 adet Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi lançerinin yer alması bekleniyor.

ÇAKIR SEYİR FÜZESİ

Roketsan tarafından geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi’nin lansmanı, 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplamda 3 ayrı grupta 8 farklı füzeyi içeren 150+ kilometre menzilli ÇAKIR Füze Ailesi ile birçok güvenlik biriminin ihtiyacı, eşzamanlı olarak karşılanabilecek.

Modüler bir mimaride geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi; Gemisavar Füze (IIR, RF, Hibrit), Elektronik Harp Füzesi, Seyir Füzesi (IIR, RF, Hibrit) ve Sürü Sensörlü Seyir Füzesi olmak üzere dört ana grupta geliştiriliyor. Böylelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

ÇAKIR-LAAD

150+ kilometre menzile sahip ÇAKIR Füzesi, 275 kilogramlık ağırlığıyla öne çıkıyor. Menziline göre oldukça hafif sayılabilecek ağırlığı sayesinde ÇAKIR Füzesi, faydalı yük kapasitesi oldukça kısıtlı olan hava platformlarında dahi çoklu bir şekilde taşınabiliyor.

Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında bir ‘Yüksek Patlayıcılı Yarı Delici Parçacık Etkili Termobarik’ harp başlığına sahip olan ÇAKIR Füzesi, zırhlı veya zırhsız bütün hedeflere karşı etili olabiliyor.