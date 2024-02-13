Fenerbahçe'yi alt üst eden ayrılık! Ali Koç'a 'İsmail Kartal'ı kovun' raporu

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Ahmet Konanç'ın 'Mevzu Fenerbahçe' programında yaptığı açıklamalar Sarı Lacivertli camiada oldukça dikkat çekti. Mario Branco-İsmail Kartal iddialarına açıklık getiren Konanç, tecrübeli teknik adamın Rize'de kader maçına çıkacağını belirtirken, ünlü yorumcunun 'O maçta olası puan kaybından sonra Ali Koç hoca değişikliğine giderse şaşırmam' sözleri bir hayli ilgi uyandırdı.

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'la evinde 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de Rize deplasmanı öncesi sıkı yönetim ilan edildi. Sarı Lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen Ahmet Konanç, Samandıra'da yaşanan gelişmeleri aktarırken, ünlü yorumcunun İsmail Kartal'ı eleştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Konanç'ın satır başları...

TEKNİK HEYETE BİR KONDİSYONER ALALIM!

Fenerbahçe'de Portekizli Sportif Direktör Mario Branco'nun Ali Koç'a 'İsmail Kartal'ı kovun yoksa şampiyon olamayız' dediği iddiaları var. Böyle bir şey yok, Mario Branco'nun geçen sezon Jorge Jesus'la sorunları vardı onu da yardımcıları araya girip düzeltmişti. Mario Branco'nun İsmail Kartal hakkında bir rapor vermeye yetkisi yok. Mario Branco'nun Ali Koç'a 'bir kondisyoner alalım' dediğini biliyorum.

İsmail Kartal'ın ekibinde İstanbulspor'u çalıştıran Zeki Korkmaz vardı, hoca yeni bir ekip kurdu Fenerbahçe alt yapısından bir antrenör geldi. Bana göre İsmail Kartal'ın ekibi çok güçlü değil, ben Ali Koç'un yerinde olsam İsmail Kartal'ın teknik heyetine mentör katkısı yapardım. Fenerbahçe'de mental bir problem var.

İSMAİL KARTAL RİZE'DEN ÇIKAMAZSA...

Fenerbahçe yazarlarından Gürkan Kubilay şunu dedi 'Biz psikoloji alanında geçen sezon takıma destek verdik ve takım bir anda toparlandı' Bu sezona bakıyorum Fenerbahçe'nin yıldızlarının ayakları titriyor. Dzeko'ya, Tadic'e, Szymanski'ye bakıyorum ayakları titriyor. İsmail Kartal Rize'de kader maçına çıkacak, hoca bu maçı kaldıramazsa şaşırmam, bu maçın ardından hoca değişikliği olursa 'Ali Koç bu benim son senem' deyip aksiyon alırsa şaşırmam.

SZYMANSKİ'NİN KESİLMESİ LAZIM

Fenerbahçe'nin Ç.Rizespor maçındaki 11'i şu şekilde olacak; Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Osayi, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko ve 10 numaralı bölgede Szymanski'nin yerine Mert Hakan Yandaş olabilir, Tadic 10 numarada oynayıp İrfan-Cengiz beraber oynayabilir. İrfan Can 10 numaralı bölgede oynayıp Ryan Kent de içeri atılabilir.

KENT SANA NE YAPTI HOCAM?

Sürekli sakatlanan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joshua King'i, korkudan oyuna alamadığın Zajc'ı kadroya alıyorsun Ryan Kent'i TFF'ye bildirilen kalıcı listeye almıyorsun, İsmail hocam bunu hangi verilerle yaptın, ne düşündün de yaptın? Ryan Kent bir tek Konferans Ligi kadrosuna alınmış. Mert Hakan Yandaş bile Zajc'ın önündeyken Zajc'ı neden kadro dışında tutmadın hocam?

Ali Koç 'ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' açıklaması yapıyor bunu duyan futbolcular 'nasıl olsa bizi şampiyon yapmayacaklarmış' deyip konsantrasyon kaybına uğramaz mı? Böyle bir açıklama yapan başkan hemen istifa edip yeni bir başkanın gelmesi lazımdı.