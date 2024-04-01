Fener'de 100 milyonluk hazine! Avrupa'nın devleri birbiriyle yarışıyor

Sarı lacivertlilerde forma giyen tam yedi oyuncu için Avrupa’dan çok sayıda takım kapıya dayanmış durumda. Yönetim, kasayı doldurmak için teklifleri masaya yatırıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Avrupa devlerinin scoutları Fenerbahçe’nin yıldızları Szymanki, İrfan Can, Ferdi, Osayi, İsmail Yüksek, Oosterwolde ve Djiku isimlerini transfer listelerinin başına yazmış durumda. Neredeyse hepsi EURO 2024’te boy gösterecek bu oyuncuları yıldızlarını daha parlatmadan kadrosuna katmak isteyen Avrupa kulüpleri şimdiden sarı lacivertlilere tekliflerini sunmaya başladı. Ancak yönetim acele etmediği gibi, Szymanski, İsmail Yüksek, İrfan Can ve Osayi gibi isimlerin sözleşmelerini de yenileyerek elini güçlendirmek istiyor.

100 MİLYONLUK GELİR

Şu ana kadar gelen teklifleri masaya yatıran Fenerbahçe’nin kimseye olumlu bir cevap verdiği yok. Kulübün en son 11,6 milyar lira olan borcunun haziran ayında 15 milyarı bulacağını öngören yönetim, elindeki kıymetleri en iyi şekilde değerlendirerek bu yükün altından kalkmayı hedefliyor. Szymanski, 30 milyon avroluk bonservis talebiyle en değerli isim olarak görülüyor. Bu isimleri en düşük 10 milyon avrodan elden çıkarmayı düşünen Fenerbahçe en az 100 milyon avro gibi bir geliri kasaya koymayı hedefliyor.

MUHTEŞEM İSMAİL! 'YÜKSEK'LERDE GEZİYOR

Fenerbahçe’nin 2020’de 65 bin avroya kadrosu kattığı İsmail Yüksek, sarı lacivertli forma altında altına dönüştü. 25 yaşındaki orta saha hem Fenerbahçe’deki hem Millî Takım’da vazgeçilmez olarak değerini 10 milyon avroya kadar yükseltirken Avrupa devlerini de peşine kattı. İsmail için Lyon devre arasında 12 milyon avroluk teklif yapmış ama geri çevrilmişti. Fransız ekip, bonuslar dâhil 15 milyon avroluk yeni bir paketle kapıyı yeniden çalmaya hazırlanırken, sarı lacivertlilerin 20 milyon avroluk beklentisi olduğu belirtiliyor.