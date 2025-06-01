Fener'in eziyeti bitti! Mourinho'nun takımı sezonu kupasız kapattı

Bir kere daha şampiyonluğu kaptıran sarı lacivertliler, Kadıköy’de Konyaspor karşısında Melih Bostan’ın golüyle geriye düştü, ancak İrfan Can ve En-Nesyri’nin sayılarıyla maçı kazandı…

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Hayal kırıklığı dolu bir sezonu “istifa” sesleriyle tamamlamak üzere olan Fenerbahçe, kapanış maçında Konya’yı güç bela geçti. Fenerbahçe’nin “Özel biri” lakaplı hocası Mourinho, bu sezon birçok maçta olduğu gibi yine sürprizli bir kadro sürdü sahaya. Fakat sürprizi yapan Konyaspor oldu.

Sezonun ilk yarısındaki maçta 1. dakikada gol bulan yeşil beyazlılar bu sefer de 3’te ağları havalandırdı. Kaleci Deniz’in uzun oynadığı topu Umut kafayla indirdi, Ndao’nun kafa pasında Melih Bostan şık bir dokunuşla perdeyi açtı: 1-0.

TARAFTAR BAŞKA ALEMDE

Fenerbahçe golden sonra rakibi üzerinde baskı kurdu ama uzun süre savunmayı aşmayı başaramadı. Orta alanda topa hâkim olan sarı lacivertliler, kanatlardan yaptıkları hücumlarda başarılı olamayınca uzaktan şutlarla skor üretmeye çalıştı, ancak kaleci Deniz hata yapmadı.

İrfan Can, Szymanski ve İsmail Yüksek’in gol girişimlerinden ses çıkmazken, Konyaspor’un da oyunu kendi yarı alanında kabul etmesiyle kısır bir ilk yarı izledik. Tribünler ise tamamen “Yönetim istifa” tezahüratına odaklanmış bir hâldeydi.

İRFAN'DAN JENERİKLİK GOL

Berbat performanslar sonrası bile ikinci yarıya değişiklikle başlamayı sevmeyen Jose Mourinho, bu sefer sahaya Talisca ile Osayi’nin yerine Amrabat ve Levent’le döndü.

60’ta Amrabat ile Cenk Tosun oyuna dâhil olurken, ipleri eline alan Fenerbahçe, 75’te İrfan Can’ın jeneriklik golüyle eşitliği sağladı: 1-1.

En-Nesyri, 83’te ağları havalandırarak Fenerbahçe’nin sezona 3 puanla nokta koymasını sağladı: 2-1.

Sarı lacivertliler sezonu istifa sesleri ve seçim gündemiyle noktaladı.