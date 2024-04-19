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Feyyaz Uçar'dan yeni hoca sinyali! İpucu vererek açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Feyyaz Uçar&#039;dan yeni hoca sinyali! İpucu vererek açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Serdar Topraktepe'nin gelecek sezon teknik heyetin içerisinde olacağını söyleyen Uçar, " Beşiktaş'ın taktik-teknik anlayışına uygun, enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şöyle:

TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUZ

"Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Futbolcularımızın ellerinden geleni yapma çabası bizi mutlu etti. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz."

SERDAR TOPRAKTEPE YENİ SEZONDA DA TEKNİK HEYETTE OLACAK

"Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Belli olmaz, yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam."

BEŞİKTAŞ'IN ANLAYIŞINA UYGUN BİR HOCA ARAYACAĞIZ

"Başkanımızın lafının üzerine laf olmaz. Yüzde 50-50. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final. Beşiktaş'ın taktik-teknik anlayışına uygun, enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Onu da bilmenizde fayda var."

ŞU ANDA RESMİ GÖRÜŞME OLMADI

"Birçok hocanın adı geçiyor. Ama şu anda resmi bir görüşme olmadı ama mutlaka başlayacak görüşmeler."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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