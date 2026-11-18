FIFA, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından kasım ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Millî Futbol Takımı, 1556 puanla iki basamak gerileyerek 33. sıraya düştü. İspanya liderliğini korurken Fas, iki sıra yükselerek dünyanın en iyi 5 takımı arasına girdi.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 yılı kasım ayına ait güncel dünya sıralamasını yayımladı. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından güncellenen listede A Millî Futbol Takımı iki basamak geriledi.

Ay-yıldızlılar, 1556 puanla 33. sırada yer alırken dünya sıralamasının zirvesinde İspanya bulunmaya devam etti.

TÜRKİYE 33. SIRAYA GERİLEDİ

FIFA'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye, önceki sıralamada bulunduğu 31. basamaktan 33. sıraya düştü.

A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından güncellenen listede 1556 puan topladı.

Türkiye'nin bir sonraki sıralamadaki konumu, aralık ayında açıklanacak güncellemeyle netleşecek.

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İSPANYA ZİRVEDE, FAS İLK 5'E GİRDİ

FIFA dünya sıralamasında İspanya, 2004 puanla liderliğini sürdürdü.

1966 puanlı Arjantin ikinci, 1950 puanlı Fransa üçüncü, 1938 puanlı İngiltere ise dördüncü sıradaki yerini korudu.

Listenin ilk 10 sırasında en dikkat çekici yükselişlerden birini Fas gerçekleştirdi. Afrika temsilcisi, iki basamak birden yükselerek 1809 puanla beşinci sıraya yerleşti.

Fas'ın yükselişiyle Portekiz altıncı, Brezilya ise yedinci sıraya geriledi.

Kolombiya da bir basamak yükselerek ilk 10'a girdi.

FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10 TAKIM

FIFA'nın kasım ayı sıralamasına göre ilk 10 ülke ve puanları şöyle:

Sıra Ülke Puan Değişim 1 İspanya 2004 — 2 Arjantin 1966 — 3 Fransa 1950 — 4 İngiltere 1938 — 5 Fas 1809 +2 6 Portekiz 1801 -1 7 Brezilya 1800 -1 8 Belçika 1790 — 9 Hollanda 1774 — 10 Kolombiya 1735 +1

BİR SONRAKİ FIFA SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FIFA dünya sıralamasının bir sonraki güncellemesi 16 Aralık 2026 tarihinde yayımlanacak.

Türkiye'nin 33. sıradan yükselip yükselemeyeceği de yeni sıralamayla belli olacak.

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