Milliler, Avrupa Şampiyonası şansını yitirdi
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında Çekya'ya 1-0 yenilen Ümit Millî Takımı, rövanş maçında 1-1 berabere kalarak turnuvaya katılma şansını yitirdi.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş mücadelesinde Çekya'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Rize'de oynanan turun ilk maçını 1-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.
Stat: Malsovicka Arena
Hakemler: Granit Maqedonci, Marcus Lundgren Klittle, Niklas Nyberg (İsveç)
Çekya: Koutny, Lissah, Konecny, Micek, Jelinek, Buzek, Kacor (Dk. 70 Mikulenka), Labik, Sin (Dk. 62 Pech), Skrkon (Dk. 70 Sloncik), Masek (Dk. 84 Eduardo)
Türkiye: Deniz Ertaş, Mertcan Ayhan (Dk. 89 Emirhan Boz), Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Yasin Özcan (Dk. 75 Deniz Ofli), İzzet Çelik (Dk. 62 Hamza Akman), Yunus Emre Konak, Emirhan İlkhan, Emirhan Acar (Dk. 46 Mevlüt Şimşek), Arda Usluoğlu, Arda Çolak (Dk. 62 Ali Habeşoğlu)
Goller: Dk. 35 Skrkon (Çekya), Dk. 82 Emirhan İlkhan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 54 Yunus Emre Konak, Dk. 82 Hamza Güreler (Türkiye), Dk. 90+2 Eduardo (Çekya)