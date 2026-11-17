U19 Millî Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur son maçında Lihtenştayn'ı 11-2 mağlup etti. İlk yarısını 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamladı. Thierry Karadeniz, attığı 5 golle karşılaşmaya damga vurdu.

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U19 Millî Futbol Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur 3. Grup'taki son maçında Lihtenştayn karşısında farklı bir galibiyete imza attı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynanan mücadeleyi 11-2 kazanarak eleme grubunu galibiyetle tamamladı.

Teknik direktör Uğur İnceman yönetimindeki millî takım, ilk yarısını geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıdaki etkili performansıyla dikkat çekti.

İLK YARIYI GERİDE KAPATTI, İKİNCİ YARIDA GOL OLDU YAĞDI

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya Türkiye hızlı başladı. Millîler, 21. dakikada Hasan Yakub İlçin'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak Lihtenştayn, Erjon Memaj'ın 29 ve 41. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarıda ise ay-yıldızlılar adeta gol olup yağdı. Rakip kalede üst üste pozisyonlar bulan Türkiye, 45 dakikada 10 gol kaydederek mücadeleden 11-2 galip ayrıldı.

U19 Millî Takımından Lihtenştayna gol yağmuru! 11-2lik tarihi galibiyet

THIERRY KARADENİZ'DEN 5 GOL

Karşılaşmanın yıldızı Thierry Karadeniz oldu. Genç futbolcu, 49, 53, 63, 68 ve 86. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak 5 gol kaydetti.

Millî takımın diğer gollerini ise 21. dakikada Hasan Yakub İlçin, 60. dakikada Utku Kurtal, 69. dakikada Yunus Ünal, 81. dakikada Vatan Özcan, 88. dakikada Emin Ertuğ Torunoğulları ve 90+2. dakikada Erk Arda Aslan attı.

MİLLÎLER GRUBU 6 PUANLA TAMAMLADI

U19 Millî Takımımız, eleme grubundaki ilk karşılaşmasında Slovakya'yı 3-1 mağlup ederken ikinci maçında Estonya'ya aynı skorla yenildi.

Son karşılaşmasında Lihtenştayn'ı 11-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamladı.

Üç karşılaşmasını da kazanan Estonya ise 9 puanla grubun lideri oldu.

Türkiye, Lihtenştayn karşısında aldığı farklı galibiyetle organizasyonu moralli bir şekilde noktaladı.

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