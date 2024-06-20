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FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım'ın yeri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım&#039;ın yeri belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralaması güncellendi. EURO 2024'e galibiyetle başlayan A Milli Takım'ın sıralamadaki yeni yeri belli oldu. İşte güncel FIFA sıralaması...

FIFA, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Gürcistan'ı mağlup ederek EURO 2024'e galibiyetle başlayan A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri şaşırttı.

MİLLİ TAKIM 2 BASAMAK GERİLEDİ

Açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.

RAKİPLERİMİZİN SIRALAMADAKİ YERİ

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.

ARJANTİN YERİNİ KORUDU

İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1- Arjantin

2- Fransa

3- Belçika

4- Brezilya

5- İngiltere

6- Portekiz

7- Hollannda

8- İspanya

9- Hırvatistan

10- İtalya

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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