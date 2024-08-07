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Filenin Sultanları final için parkeye çıkacak! Rakibimiz İtalya

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filenin Sultanları final için parkeye çıkacak! Rakibimiz İtalya

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak. Grup aşamasında yenildiği rakibini devirerek finale çıkmayı hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın mücadelesi 8 Ağustos akşamı oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.

Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.

Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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