Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Filenin Sultanları fırtına gibi! 7'de 7 ile Brezilya öncesi fire yok

Filenin Sultanları fırtına gibi! 7'de 7 ile Brezilya öncesi fire yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filenin Sultanları fırtına gibi! 7&#039;de 7 ile Brezilya öncesi fire yok
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 7'de 7 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Güney Kore ise 6. yenilgisini yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, mücadeleyi salonda takip etti.

İlk setin tamamında Türkiye, oyuna ağırlığını koydu ve seti 11-25 tamamlayarak 1-0 öne geçti.

Filenin Sultanları fırtına gibi! 7'de 7 ile Brezilya öncesi fire yok - 1. Resim

Ay-yıldızlı takım, Berka Buse Özden'in performansının etkili olduğu ikinci bölümde rakibine 25-13 üstünlük kurarak durumu 2-0'a getirdi.

Güney Kore'nin etkili savunmasına rağmen Türkiye, üçüncü sette de baskın oyununu sürdürdü ve skorla seti önde bitirerek maçı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Berka Buse Özden 12, Deniz Uyanık ise 11 sayı kaydetti.

Milliler, İstanbul etabındaki 4. ve son müsabakasında yarın saat 19.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sınava 1 dakika geç kaldılar! İçeri alınmayınca duvardan atlayarak girmeye çalıştılar"Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi"nin sonuç bildirgesi yayımlandı: Her kim engel olursa halk karşısında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Talisca için Brezilya iddiası! Corinthians ve Flamengo devrede - SporAnderson Talisca'ya sürpriz talip!Gisdol Kayseri'de coşkuyla karşılandı - SporGisdol Kayseri'de coşkuyla karşılandıFenerbahçe'den Galeno atağı! Ali Koç devrede - SporFenerbahçe'den Galeno atağı! Ali Koç devredeMauro Icardi, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı için devrede! Galatasaray'dan Rodrigo de Paul hamlesi - SporMauro Icardi, yıldız için devrede!Eyüpspor'da Leo Dubois dönemi sona erdi - SporEyüpspor'da Leo Dubois dönemi sona erdiSamsunspor başkanlığına yeniden Yıldırım seçildi - SporSamsunspor başkanlığına yeniden Yıldırım seçildi
Sonraki Haber Yükleniyor...