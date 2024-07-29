Filenin Sultanları Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yendi! Paris'te müthiş galibiyet

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 29 Temmuz 2024 12:28 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 12:34 - Güncelleme:

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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 yendi olimpiyatlara iyi bir başlangıç yaptı.