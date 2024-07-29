Filenin Sultanları Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yendi! Paris'te müthiş galibiyet
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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 yendi olimpiyatlara iyi bir başlangıç yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da Hollanda ile karşılaştı.
Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine hiç kaybetmemişti. Bu seri olimpiyatlarda da devam etti.
C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda karşısında ilk 2 seti kaybetti. Sonradan açılan Filenin Sultanları durumu 2-2'ye getirerek maçı karar setine taşıdı.
Son seti 15-13 alan A Milli Takımımız, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Paris'teki ilk maçından zaferle ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki kalan maçları şöyle:
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya