Filistinli genç kaleci, İsrail soykırımının son sporcu kurbanı oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımında hayatını kaybeden Filistinli sporcuların sayısı, Gazze Spor Kulübü kalecisi Mahmud Kemal Abdulmalik'in yaşamını yitirmesiyle 1017'ye yükseldi.

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Filistin Futbol Federasyonu verilerine göre, 20 yaşındaki kaleci Abdulmalik, Gazze şehrinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Gazze Spor Kulübü kalecisi Abdulmalik, savaşın ve yıkımın gölgesinde Gazze'de uzun bir aradan sonra düzenlenen Bin Şehit Kupası'nda takımıyla birlikte sahaya çıkmıştı.

Genç kaleci Abdulmalik'in, 5 Kasım'da sona eren ve takımının ikinci olduğu turnuvadan sadece birkaç gün sonra İsrail saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmesiyle, İsrail soykırımında öldürülen sporcu sayısı 1017'ye ulaştı.

Federasyon, cumartesi günü de En-Necme Spor Akademisi oyuncusu 15 yaşındaki Muhammed Nidal Berbeh'in Han Yunus kentinde arkadaşlarıyla futbol oynarken İsrail güçlerince vurularak öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Futbol Federasyonu, son olarak 7 Kasım'da, 15 yaşında En-Necme Spor Akademisi'nde top koşturan Muhammed Nidal Berbeh'in Han Yunus kentinde arkadaşlarıyla futbol oynarken İsrail güçlerinin saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sporcular

İSRAİL SOYKIRIMINDA GAZZE'DE 265 SPOR TESİSİ HASAR GÖRDÜ

Filistin Olimpiyat Komitesinin verilerine göre, İsrail'in saldırılarında 184 spor tesisi tamamen, 81 spor tesisi kısmen olmak üzere toplam 265 spor tesisi hasar gördü.

Yıkılan yerler arasında Yermuk, Filistin ve Durra gibi önemli stadyumların yanı sıra kapalı spor salonları ile kulüp binaları bulunuyor.

Yıkım nedeniyle spor müsabakaları dururken binlerce Filistinli çocuk ve gencin spor yapma hakkı da ellerinden alındı.

KUDÜS'TEKİ SPOR KULÜPLERİNE KISITLAMA VE YASAK

İsrail'in Filistinli spor kulüpleri ve sporculara yönelik ihlalleri sadece Gazze Şeridi ile sınırlı kalmazken, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs'ün Evlatları Kulübünün faaliyetlerini yasaklama ve 6 aylığına durdurma kararı aldı.

Filistin Futbol Federasyonu ise uluslararası kurum ve kuruluşlara, Filistin sporuna yönelik kısıtlama ve ihlallere karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI, ENGELLERE RAĞMEN ULUSLARARASI ALANDA

Gazze'deki soykırım, Batı Şeria ve Kudüs'teki işgale rağmen Filistinliler, topraklarındaki yıkım ve zorlu koşullar altında uluslararası arenada varlık göstermeye devam ediyor.

Asya Kupası elemelerinde, Filistin 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Malezya'yı yendikten sonra bugün Guam'ı 5-0 yenerek altı puanla E Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Filistinli sporcular futbolun yanı sıra satranç, muay thai ve yüzme gibi farklı branşlarda da uluslararası turnuvalarda yer almayı sürdürüyor.

Tesislerin yeniden inşası için uluslararası desteğe ihtiyaç duyan Filistin sporu, tüm kayıplara rağmen varlığını sürdürme mücadelesi veriyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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