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Film gibi tanıtım! Beşiktaş'ın transfer videosunda dikkat çeken detay

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Film gibi tanıtım! Beşiktaş&#039;ın transfer videosunda dikkat çeken detay
Beşiktaş, Transfer, Video, Pascal Nouma, Atiba Hutchinson, John Wick, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, dünyaca ünlü golcü Tammy Abraham'ın transferini özel bir video ile duyurdu. Klipte Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson da yer aldı.

Beşiktaş, merakla beklenen transferi resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldız Tammy Abraham'ı kadrosuna kattığını özel bir tanıtım videosu ile açıkladı.

Film gibi tanıtım! Beşiktaş'ın transfer videosunda dikkat çeken detay - 1. Resim

EFSANELER DE VİDEODA

Transferin açıklanmasının ardından yayınlanan tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş tarihine adını yazdırmış isimlerden Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson'ın da yer aldığı klip, taraftarlardan tam not aldı.

Film gibi tanıtım! Beşiktaş'ın transfer videosunda dikkat çeken detay - 2. Resim

BİR KİŞİ DAHA KATILACAK

Beşiktaş'ın tanıtım filminde, masada 4 kahve görülürken oturan 3 kişi olduğu fark edildi. Sosyal medyada taraftarlar filmin devamında masaya bir kişi daha gelip gelmeyeceğini tartışmaya başladı.

Film gibi tanıtım! Beşiktaş'ın transfer videosunda dikkat çeken detay - 3. Resim

JOHN WİCK GÖNDERMESİ

İngiliz oyuncunun tanıtım filminde otele girişte ödeme olarak altın para vermesi sosyal medyada gündem oldu. Tammy Abraham'ın, Pascal Nouma'ya uzattığı altının, John Wick serisinde Continental Otel'e girişte kullanılan parayla aynı olduğu fark edildi.

Film gibi tanıtım! Beşiktaş'ın transfer videosunda dikkat çeken detay - 4. Resim

İşte o video; 

Film gibi tanıtım! Beşiktaş'ın transfer videosunda dikkat çeken detay - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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