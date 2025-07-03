Film gibi tanıtım! Beşiktaş'ın transfer videosunda dikkat çeken detay

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2025 19:47 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 19:49 - Güncelleme:

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Beşiktaş, dünyaca ünlü golcü Tammy Abraham'ın transferini özel bir video ile duyurdu. Klipte Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson da yer aldı.

Beşiktaş, merakla beklenen transferi resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldız Tammy Abraham'ı kadrosuna kattığını özel bir tanıtım videosu ile açıkladı. İlgili Haber Beşiktaş, Tammy Abraham transferinin maliyetini açıkladı! EFSANELER DE VİDEODA Transferin açıklanmasının ardından yayınlanan tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş tarihine adını yazdırmış isimlerden Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson'ın da yer aldığı klip, taraftarlardan tam not aldı. BİR KİŞİ DAHA KATILACAK Beşiktaş'ın tanıtım filminde, masada 4 kahve görülürken oturan 3 kişi olduğu fark edildi. Sosyal medyada taraftarlar filmin devamında masaya bir kişi daha gelip gelmeyeceğini tartışmaya başladı. JOHN WİCK GÖNDERMESİ İngiliz oyuncunun tanıtım filminde otele girişte ödeme olarak altın para vermesi sosyal medyada gündem oldu. Tammy Abraham'ın, Pascal Nouma'ya uzattığı altının, John Wick serisinde Continental Otel'e girişte kullanılan parayla aynı olduğu fark edildi. İşte o video;

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran