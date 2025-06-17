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Fluminense ve Dortmund yeni formatta siftah yaptı! Gol sesi çıkmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fluminense ve Dortmund yeni formatta siftah yaptı! Gol sesi çıkmadı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu’nda Fluminense ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın F Grubu’ndaki ilk maçta Fluminense ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.

Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.  Bununla birlikte 2 takım da turnuvaya 1'er puanla başladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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