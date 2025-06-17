Fluminense ve Dortmund yeni formatta siftah yaptı! Gol sesi çıkmadı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu’nda Fluminense ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın F Grubu’ndaki ilk maçta Fluminense ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bununla birlikte 2 takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran