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Fulham'dan Romulo'ya dev teklif! Göztepe rakamı yükseltti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fulham&#039;dan Romulo&#039;ya dev teklif! Göztepe rakamı yükseltti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz ekibi Fulham, Göztepe’nin Brezilyalı yıldızı Romulo’yu kadrosuna katmak için 16 milyon Euro önerdi. Ancak İzmir temsilcisi bu teklifi yeterli bulmadı.

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Göztepe formasıyla dikkat çeken Brezilyalı forvet Romulo için resmi adımı attı.

Fulham'dan Romulo'ya dev teklif! Göztepe rakamı yükseltti - 1. Resim

The Athletic’in haberine göre, Londra kulübü, 23 yaşındaki golcü için 16 milyon euro + bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklifte bulundu.

Ancak Göztepe yönetimi, bu rakamı yeterli bulmadı. İzmir ekibinin Romulo için beklentisi 20 milyon euronun üzerinde.

Fulham'dan Romulo'ya dev teklif! Göztepe rakamı yükseltti - 2. Resim

Fulham dışında, RB Leipzig, Zenit, Feyenoord ve Fenerbahçe’nin de Romulo ile ilgilendiği ve oyuncunun menajeriyle temasta olduğu biliniyor.

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Romulo, 17 gol ve 10 asistlik katkı verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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