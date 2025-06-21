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Furkan Orak, Çaykur Rizespor'da!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Furkan Orak, Çaykur Rizespor&#039;da!
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki Furkan Orak'ı transfer etti.

Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki Furkan Orak'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Furkan Orak'ın transferi için Erokspor ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Furkan Orak için transfer döneminin açılması ile birlikte imza töreni düzenlenecektir. Furkan Orak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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