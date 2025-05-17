Gabriel Sara, Brezilya basınına konuştu: İkinci kupa yolda

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Türkiye Kupası zaferinin ardından ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Türkiye Kupası zaferinin ardından ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahseden Sara “Bu kupayı hak ettiler. Pazar günü daha fazlası var. İkinci kupayı da havaya kaldıracağız. Galatasaray’da oynamak, taraftarlar için oynamaktır ve onlar için bir şampiyonluk daha kazanmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.