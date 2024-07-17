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Galatasaray Arjantinli Gonzalo Montiel'i gündemine aldı! Sevilla'dan bilgi istedi iddiası

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Galatasaray Arjantinli Gonzalo Montiel&#039;i gündemine aldı! Sevilla&#039;dan bilgi istedi iddiası
Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'ın, bonservisi Sevilla'da olan Arjantinli sağ bek Gonzalo Montiel'i gündemine aldı. Sarı-kırmızıların, Sevilla'dan oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Transfer listesinde birçok oyuncu olan sarı-kırmızılılar, yeni bir oyuncuyu gündemine aldı. Galatasaray'ın, Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Gonzalo Montiel ile ilgilendiği ileri sürüldü.

GALATASARAY BİLGİ ALDI

Sky Sports'tan Rudy Galetti'nin haberine göre; sarı kırmızılı kulüp, Montiel transferinin maliyeti ve şartları hakkında La Liga ekibinden bilgi istedi.

Galatasaray Arjantinli Gonzalo Montiel'i gündemine aldı! Sevilla'dan bilgi istedi iddiası - 1. Resim

COPA AMERİCA'DA TÜM MAÇLARDA OYNADI

Copa America'da şampiyon olan Arjantin'in tüm maçlarında forma giyen Montiel'i, Sevilla 2021 yılında 11 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Arjantinli oyuncu geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçirdi. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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