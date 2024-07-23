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Galatasaray Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'den 60 milyon euro bekliyor

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Galatasaray, Transfer, Barış Alper Yılmaz, Haber

Spor Haberleri

Transferde henüz beklenen isimleri kadrosuna katamayan Galatasaray, bir yandan da yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, transfer piyasasındaki en değerli futbolcuları olan; Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'den 60 milyon euro gelir bekliyor.

Transferin suskun takımı Galatasaray, sağ bek ve orta saha bölgesine istediği isimleri alamadı.

Yoğun pazarlıklara rağmen transferlerin resmiyete dökülememesi taraftarları da kızdırıyor. Aslan'ın beklentisi ise teklif gelen yıldızlarını satarak bütçe oluşturmak.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'den 60 milyon euro bekliyor - 1. Resim

Sarı-kırmızılılar, elde edeceği bonservis gelirini yeni transferler için kaynak olarak kullanmak istiyor. Ayrılması gündemde olan ise iki isim var: Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'den 60 milyon euro bekliyor - 2. Resim

Barış'la Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United ve Aston Villa gibi takımlar ilgileniyor. Davinson için ise Everton ve Napoli devrede. İki oyuncuda da görüşmeler devam ediyor.

60 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ın transferdeki en değerli isimleri olarak gözüken Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in fiyatı ise el yakıyor.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'den 60 milyon euro bekliyor - 3. Resim

Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun satışından 60 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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