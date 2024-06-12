Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini buldu! Bu sezon 13 gol 8 asist yapan yıldız geliyor

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, kararını EURO 2024'ten sonra açıklayacak. Sarı-kırmızılılar, İspanya ve Arabistan'dan teklifler alan Aktürkoğlu'nun ayrılması durumunda alternatif isim arayışına girdi. Aslan, Kerem'in boşluğunu Süper Lig'in parlayan yıldızıyla dolduracak.

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, "Biz oyuncu almaya çalışıyoruz, satmaya değil" diyerek şampiyon kadronun korunmasını istediğini ifade etti. Ancak geçtiğimiz sezon taraftarla sorunlar yaşayan Kerem Aktürkoğlu, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

EN CİDDİ TEKLİF LA LİGA'DAN

Aktürkoğlu'na şu ana kadar yapılan en ciddi teklif Real Sociedad'dan geldi. Arap takımlarının da milli futbolcuyla ilgilendiği gelen haberler arasında. Galatasaray cephesi ise Aktürkoğlu'nun ayrılması durumunda alternatif aramaya başladı.

KEREM'İN ALTERNATİFİ SÜPER LİG'DEN

Milliyet gazetesinde yer alan haberde sarı-kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı kadrosuna katabilmek için girişimlere başlayacağı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Alanyaspor'un Oğuz Aydın için 5 milyon Euro istediği aktarılırken Kerem Aktürkoğlu'nun olası transferinden Galatasaray'ın 20 milyon Euro gelir beklediği kaydedildi.

Aktürkoğlu kararını EURO 2024'ten sonra verecek.