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Galatasaray, Lille'e 3 golle kaybetti

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Galatasaray, Lille'e 3 golle kaybetti
Başlık ResmiGalatasaray, Lille'e 3 golle kaybetti

UEFA Gençlik Ligi üçüncü hafta maçında Galatasaray U19 Futbol Takımı, Lille U19'a 3-1 mağlup oldu.

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Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi üçüncü hafta maçında Fransa'nın Lille U19 takımına konuk oldu.

Domaine de Luchin'de oynanan karşılaşmaya sarı kırmızılılar; Arda Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Abdullah Satılmış, Cihan Akgün, Abdulsamet Şimşek, Eyüp Can Karasu, Oğulcan Yançel, Furkan Koçak, Armando Güner, Arda Tagay ve Ada Yüzgeç 11’i ile başladı.

Lille U19 ekibi ilk yarıyı 28. dakikada Camara ve 41. dakikada Boussadia'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Fransız ekibi 55. dakikada Boussadia ile bir gol daha bulurken, sarı kırmızılılar 90+2. dakikada Oğulcan Yançel ile ağları havalandırdı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi dördüncü hafta maçında ise Stuttgart U19 ekibini ağırlayacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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