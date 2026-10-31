Galatasaray otobüsünde şaşırtan görüntü: Patates ve soğanları yüklediler
Galatasaray voleybol takımının otobüsüne bir manavdan alınan patates ve soğanların yüklendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Alışılmışın dışındaki görüntüler, sarı-kırmızılıların otobüsünde yaşanan ilginç anları gözler önüne serdi.
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Galatasaray Voleybol Takımı'nın otobüsünde kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir manavdan alınan patates ve soğanların takım otobüsüne yüklendiği anlar dikkat çekti.
MANAVDAN PATATES VE SOĞAN YÜKLENDİ
Galatasaray Voleybol Takımı otobüsü, bu kez sportif faaliyetlerin dışında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan videoda, bir manavdan alınan patates ve soğanların takım otobüsüne taşındığı görüldü.
Sebzelerin otobüse yüklenmesi sırasında yaşananlar dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
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