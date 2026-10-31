Galatasaray'da 166 gün sonra bir ilk: Wilfried Singo'dan sakatlık cevabı
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 4-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı formayla 17 Mayıs 2026'dan sonra ilk defa 90 dakika sahada kalan Singo, uzun süren sakatlık süreciyle ilgili konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Konyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"DEVLER LİGİ ÖNCESİ GÜVEN AŞILADI"
25 yaşındaki futbolcu, "Konyaspor ile önemli bir maç oynadık ve kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe karşılaşması sonrası yine kazanmak, Şampiyonlar Ligi öncesi bize güven aşıladı" dedi.
"UZUN ÇALIŞMALAR YAPTIM"
Konyaspor maçıyla birlikte 166 gün sonra ilk defa 90 dakika süre alan oyuncu, "Sakatlığını tamamen atlattı mı, bundan sonra nasıl bir Singo izleyeceğiz?" sorusuna, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. İyi bir şekilde oynamayı umuyordum" cevabını verdi.