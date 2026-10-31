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Galatasaray'a kazandığı penaltıya "Trio"dan net yorum: Hakem kontra yedi!

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Galatasaray'a kazandığı penaltıya "Trio"dan net yorum: Hakem kontra yedi!
Başlık ResmiGalatasaray'a kazandığı penaltıya "Trio"dan net yorum: Hakem kontra yedi!

Süper Lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Eski hakemler Seçim Demirel ve Bülent Yıldırım, Rafael Leao ile Rayyan Baniya arasındaki pozisyonda VAR müdahalesiyle gelen penaltı kararını değerlendirdi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 4-0'lık skorla devirdi. Yayıncı kuruluşta ekranlara gelen "Trio" programında Seçim Demirel ve Bülent Yıldırım, hakem Cihan Aydın'ın VAR müdahalesi sonrası saha kenarında izlelten sonra verdiği penaltıyı yorumladı.

Penaltı atışında topu filelerle buluşturan Rafael Leao, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.
Başlık ResmiPenaltı atışında topu filelerle buluşturan Rafael Leao, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

Dakika 52 / Galatasaray'ın Rafael Leao ile kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Seçim Demirel: Penaltı olduğu çok açık bir pozisyon. Hakem sahada kendi değerlendirseydi çok daha doğru olurdu. Savunma oyuncusu topla oynamak istiyor ama dikkatsiz davranıyor. Ayağını topa uzatıyor ama rakibine temasta bulunuyor. Hem VAR müdahalesi hem de penaltı kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Hakem kontra yedi, geç kaldı. Hakemin sahada kendi değerlendirmesi gereken bir pozisyondu. Muhtemelen Leao'nun kazara oluşan temasını Rayyan Baniya'nın yaptığını düşündü ve yanıldı. Çok rahat verilecek bu penaltıyı kendisi vermeliydi, biz onu beklerdik.

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