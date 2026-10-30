Galatasaray'da Rafael Leao'dan Fenerbahçe itirafı

Galatasaraylı oyuncular Rafael Leao, Wilfried Singo ve Yunus Akgün, Süper Lig'de Konyaspor'u farklı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Takım olarak iyi bir oyunla kazandıklarını söyleyen Leao, Fenerbahçe derbisinin ardından öz güven kazandıklarını ve maça yansıdığını kaydetti. Sarı kırmızılı formayla henüz yüzde yüzüne ulaşamadığını belirten Portekizli yıldız, "Rafael Leao'nun yüzde 100'ü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Daha iyisini yapacağım." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da futbolcular Rafael Leao, Wilfried Singo ve Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından konuştu.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİ OYNADIK"

Takım olarak iyi iş çıkardıklarını kaydeden Rafael Leao, "Çok iyi bir takım olmayı başardık. Takım olarak çok iyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra öz güven kazandık ve bu maçı iyi şekilde kazandık. Duran toplara iyi çalışıyoruz, oranda da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol çıkarmamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü." diye konuştu.

"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Henüz yüzde yüzünü veremediğini ve ilerleyen dönemde daha iyi bir Leao izleteceğini söyleyen Portekizli yıldız, "Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun yüzde 100'ü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacağım. İlk golüm için de mutluyum. Birlik olmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart maçında adapte olacağız. Galatasaray'a geldiğim andan beri basın, hocalarım, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Beni kucakladılar. Ailem de burada çok mutlu, İstanbul'un keyfini çıkarıyorlar. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak beni çok mutlu oluyor. Galatasaray'ın hak ettiği yerde devam etmesi için çalışmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konyaspor - Galatasaray

"SAKATLIK SÜRECİ ZORDU, UZUN ÇALIŞMALAR GEREKTİRDİ"

Sakatlıktan döndükten sonra ilk maçına çıkan Wilfried Singo, "Konyaspor ile önemli bir maç oynadık ve kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe maçı sonrası yine kazanmak, Şampiyonlar Ligi öncesi bize güven aşıladı. Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." şeklinde konuştu.

Konyaspor - Galatasaray

"İKİ TANE ÇOK BÜYÜK GALİBİYET ALDIK"

Yunus Akgün ise "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Derbi sonrası kısa bir süremiz vardı; o sürede iyi çalıştık, iyi hazırlandık. İki tane çok büyük galibiyet aldık ve öz güvenimiz yüksekti. Bu maçta hata yapmamamız gerektiğini biliyorduk, uçakta bunu çok konuştuk. Bugün çok net bir skorla, çok iyi bir oyun sergileyerek kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

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