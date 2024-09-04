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Galatasaray Sergio Oliveira’nın sözleşmesini feshetti

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Galatasaray Sergio Oliveira’nın sözleşmesini feshetti
Spor Haberleri

Galatasaray'da beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Sarı-kırmızılı ekip Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sergio Oliveira'nın fesih bedelinin 5.8 milyon euro olduğu belirtildi. Bu para Portekizli futbolcuya 3 sene içinde ödenecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 24 kez sırtına geçiren Oliveira, 2 gol, 2 asistlik skor üretti.

Galatasaray Sergio Oliveira’nın sözleşmesini feshetti - 1. Resim

 

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