Galatasaray Sergio Oliveira’nın sözleşmesini feshetti

Galatasaray'da beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Sarı-kırmızılı ekip Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sergio Oliveira'nın fesih bedelinin 5.8 milyon euro olduğu belirtildi. Bu para Portekizli futbolcuya 3 sene içinde ödenecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 24 kez sırtına geçiren Oliveira, 2 gol, 2 asistlik skor üretti.