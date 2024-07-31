Galatasaray Sergio Oliveira'yı satış listesine koydu! Yıllık 2.7 milyon euro...

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 31 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme: 31 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme:

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Takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğun bir çalışma yapan Galatasaray, Sergio Oliveira'yı gönderme kararı aldı. Okan Buruk'un geçen sezon da çok fazla şans vermediği yıldız oyuncu için yol haritası belli oldu.