Galatasaray Sergio Oliveira'yı satış listesine koydu! Yıllık 2.7 milyon euro...
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Takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğun bir çalışma yapan Galatasaray, Sergio Oliveira'yı gönderme kararı aldı. Okan Buruk'un geçen sezon da çok fazla şans vermediği yıldız oyuncu için yol haritası belli oldu.
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın geleceğiyle ilgili karar verildi.
Milliyet'in haberine göre Okan Buruk'un takımda düşünmediği Portekizli yıldız için sarı-kırmızılılar gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
YILDIZ İSİM SERBEST BIRAKILACAK
Talibi çıkmaması durumunda tecrübeli futbolcu alacaklarına karşılık serbest bırakılacak.
32 yaşındaki Sergio Oliveira, Galatasaray'dan yıllık 2.750 bin euro kazanıyor. Portekizli orta saha oyuncusunun 2 yıl daha sözleşmesi var.
Geçen sezon 24 maça çıkıp 997 dakika süre alan Sergio Oliveira 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.