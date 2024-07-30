Galatasaray'dan 4 milyon euroluk satış! Emin Bayram'ın yeni adresi Belçika oldu

Belçika ekiplerinden Westerlo, geçen sezon Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emin Bayram'ı bonservisini aldı.

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Emin Bayram, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.

Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki stoperin 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay şeklinde satıldığını duyurdu.

GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır."

EMİN BAYRAM'DAN VEDA