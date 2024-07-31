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Galatasaray Falcao'yu devreye soktu! Rios markaj altında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Falcao&#039;yu devreye soktu! Rios markaj altında

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aylardır 8 numara arayan sarı kırmızılılar, Palmeiras’ta forma giyen 24 yaşındaki Richard Rios için bütün şartları zorlamaya başladı.

Transferde suskun kaldığı için taraftarlarının eleştirilerine maruz kalan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un istediği orta saha takviyesi için gaza bastı. Birçok oyuncuyla görüşen sarı kırmızılılar, Brezilya ekibi Palmeiras’ta forma giyen Kolombiyalı Richard Rios için şartları zorlamaya başladı. Davinson Sanchez’den sonra eski yıldızı Radamel Falcao’yu da devreye sokan yönetim, 24 yaşındaki Kolombiyalıyı vatandaşlarıyla ikna etmeye çalışıyor.

DEVLER LİGİ'Nİ GÖR!

Rios’u isteyen kulüpler arasında Milan, Manchester United, Roma, Fulham, Newcastle ve Fiorentina gibi devlerin adı geçerken Copa America’daki performansıyla talipleri artan Rios için istenen bonservis bedeli 10 milyon avro civarında. Kolombiya basınından El Tiempo, Radamel Falcao’nun Rios’a “Galatasaray tam sana göre bir takım. Hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı bulacaksın” diyerek Rios’u etkilemeye çalıştığını yazdı.

COPA AMERİCA’DA PARLADI

Futbola Brezilya’da Flamengo altyapısında başlayan Richard Rios, 2023 yılında 1,38 milyon avro bonservis bedeliyle Palmeiras’a geçti. Copa America’da patlama yapan Rios, ligde ise 31 maçta forma giyerken iki gol attı, bir de asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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