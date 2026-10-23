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Galatasaray'da Aleksey Batrakov gerçeği: Transfer hesapları ve 2 özel madde

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov gerçeği: Transfer hesapları ve 2 özel madde
Başlık ResmiGalatasaray'da Aleksey Batrakov gerçeği: Transfer hesapları ve 2 özel madde

Dries Mertens sonrası 10 numara eksikliğini fazlasıyla hisseden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, giderek yükselen performansıyla yüzleri güldürüyor. Genç futbolcu için şimdiden transfer haberleri konuşulmaya başlarken; Rus yıldız adayının sözleşmesinde yer alan 2 özel madde dikkat çekti.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray, 20 Ağustos 2026'da Kamuoyuna Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservisle transfer edildiğini duyurmuştu. 21 yaşındaki oyuncu için imzalanan sözleşmede, bir sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 15'luk bölümünün Rus kulübüne ödeneceği şartının imza altına alındığı belirtilmişti.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da çıktığı 9 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Başlık ResmiAleksey Batrakov, Galatasaray'da çıktığı 9 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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ÇIKIŞ MADDESİYLE 4,5 EURO DAHA ÖDENECEK

Yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti maaş alan Rus 10 numara, kısa sürede kalitesini kanıtladı. Sarı-kırmızılı forma altında Barcelona ve Lille ağlarını sarsan Batrakov'un kontratında, "Avrupa ligleri için geçerli 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi" de yer alıyor. Galatasaray'ın, genç yeteneği söz konusu çıkış maddesiyle satması halinde Moskova'ya 4.5 milyon euro daha ödeme yapması gerekiyor.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, Süper Lig'de 6 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere 9 maçta toplam 530 dakika süre aldı.

Rus futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiRus futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BARCELONA İTİRAFI

Barcelona'da 1994-1995 sezonunda forma giyen eski Rus futbolcu Igor Korneyev, "Batrakov'u Barcelona'ya önerdim. Deco (Barcelona Sportif Direktörü), onu tanıyor ve Hansi Flick de muhtemelen tanıyordur. Anlaşılan Barcelona, bunun için erken olduğuna karar verdi. Batrakov'u, Atletico Madrid'e de önerdim. Yani her şey mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

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