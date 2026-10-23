ÖZEL│Süper Lig’in eski yıldızından Batrakov'a övgü yağmuru: Del Piero ve Totti'yi hatırlatıyor

Galatasaray’ın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov, son maçlardaki dikkat çekici oyunuyla takdir topladı. Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve Lille ağlarını havalandıran Batrakov, teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11'de vazgeçilmez oyuncularından oldu. Lokomotiv Moskova altyapısında yetişen ve bir dönem Sivasspor forması giyen eski yıldız Vitaliy Dyakov, başarılı futbolcuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

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Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, son maçlardaki üst düzey oyunuyla kumaşındaki kaliteyi herkese gösterdi. Rus eski futbolcu Vitaliy Dyakov, şimdiye kadar oynadığı 9 resmi maçta 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sunan vatandaşı Batrakov ile ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY DOĞRU BİR SEÇİMDİ"

Aleksey Batrakov’un sarı-kırmızılılara transferinin gelişimi üzerindeki etkisinden bahseden Dyakov, “Batrakov, Türkiye Ligi’ni ve Galatasaray gibi bir takımı tercih ederek doğru bir seçim yaptı. Rus oyuncular, Rusya'dan ayrılıp başka bir ülkede oynamak istemeyi çok nadiren tercih ederler. Batrakov, ligimizde çok iyi bir performans sergiledi. O, önünde çok parlak bir gelecek olan, son derece yetenekli bir oyuncu olarak görülüyor. Süper Lig, onun oyun tarzına çok uygun. Her maç gittikçe daha da iyi oynuyor ve teknik direktör Okan Buruk’un bunu fark edip ona her maçta daha fazla süre verdiği açıkça görülüyor.” dedi.

Aleksey Batrakov, Barcelona ve Lille maçlarında gol sevinci yaşadı.

“TARAFTARLAR ÇOK ÜZGÜN”

Batrakov’un Rusya’dan ayrılmasının Lokomotiv taraftarlarının üzerindeki etkiye değinen Dyakov, “Lokomotiv taraftarları, elbette en iyi oyuncularının takımdan ayrılmasından dolayı çok üzgündü. Ama onun Rusya şampiyonasında yarışan rakip

bir takıma değil de bir Avrupa takımına transfer olmasından dolayı çok memnunlar.” diye konuştu.

Vitaliy Dyakov

“ALIŞILMADIK BİR OYUN TARZI VAR”

21 yaşındaki yıldızın teknik özelliklerini ve hücumdaki güçlü yönlerini değerlendiren eski futbolcu, şöyle devam etti:

O, mükemmel bir saha görüşüne sahip, son derece teknik bir oyuncu; ayrıca savunma dengesini bozan, keskin paslar vermeyi de çok iyi biliyor. Çok iyi şut çekiyor. Rakip ceza sahasında kendini tamamen evinde gibi hisseder ve alışılmadık bir oyun tarzı sergiler. Galatasaray'da sezon başında 8 numara pozisyonunda oynuyordu; ancak şimdi teknik direktörün onu 10 numara pozisyonunda görevlendirmeye başladığını ve bu rolde çok daha iyi bir performans sergilediğini görüyoruz.

“SKOR KATKISINA DEVAM EDECEK”

Yetenekli futbolcunun adaptasyon süreciyle birlikte son maçlardaki skor katkısından bahseden 37 yaşındaki futbol adamı, “İlk başlarda uyum sağlamak için zamana ihtiyacı vardı. Her geçen maçla birlikte daha da güçlendiğini ve takım arkadaşlarını çok daha iyi anladığını görebiliyoruz. Rusya'da çok sayıda gol attı ve pek çok asist yaptı. Galatasaray'da da yüksek seviyede gol katkısı sağlamaya devam edeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“GOL SEZGİSİ ÜST DÜZEY”

Aleksey Batrakov’un Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve Lille’e karşı attığı dikkat çeken goller hakkında konuşan Vitaliy Dyakov, “Dediğim gibi iyi bir şut yeteneği var; bunu Barcelona maçında da gösterdi. Rakip ceza sahası içinde kendini rahat hisseder ve çok iyi seviyede pozisyon alma sezgisine sahiptir. Boyunun kısa olmasına rağmen, Rusya'da kafa vuruşlarıyla da gol attı. Gol atma konusunda da üst düzey bir sezgisi var.” sözlerini sarf etti.

Rus futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR KULÜBE GİDEBİLİR”

Batrakov’un geleceğiyle ilgili övgü dolu sözlerde bulunan Rus eski yıldız, son olarak şunları söyledi:

Rusya'da herkes Batrakov'un dünya futbolunun büyük bir yıldızı haline geleceğini umuyor. Muazzam bir yeteneğe sahip ancak yine de potansiyelini tam olarak ortaya koyması gerekiyor. İleride Galatasaray'dan belki de dünya çapında üst düzey bir kulübe geçiş yapabilir. 10 numara pozisyonunda çok iyi; bana Del Piero ve Totti gibi oyuncuları hatırlatıyor.

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