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Galatasaray'ın yıldızına maç sonu çok ilginç öneri: Papatya çayı içsin

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Galatasaray'ın yıldızına maç sonu çok ilginç öneri: Papatya çayı içsin
Başlık ResmiGalatasaray'ın yıldızına maç sonu çok ilginç öneri: Papatya çayı içsin

Galatasaray'ın deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 4-2 mağlup ettiği maçla ilgili konuşan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le ilgili "Maçtan önce papatya çayı içsin" dedi.

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Yorumcu Nihat Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'e dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

Victor Osimhen, Lille karşısında Galatasaray'ın 4'üncü golünü kaydetti.
Başlık ResmiVictor Osimhen, Lille karşısında Galatasaray'ın 4'üncü golünü kaydetti.
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"OSIMHEN'E APATYA ÇAYI ÖNERİYORUM"

Kontraspor'da konuşan 46 yaşındaki eski futbolcu, “Galatasaray teknik heyeti ya da orada çalışanlara şunu rica ediyorum Osimhen'le ilgili; maça çıkmadan önce sinirleri sakinleşsin diye bir papatya çayı öneriyorum Osimhen'e. Maç önü bunu içsin! Bugün 30-31'inci dakikada iki tane pozisyon var. Top önüne geliyor, tek başına gidiyor ve kaptırıyor. İkincide de tek başına gidiyor ve kaptırıyor. Arkadaşlarına elini açıyor, 'Neredesiniz?' diye. Birinde bir şey demem ama bir pozisyonda altı pasta Abdülkerim neredeyse kendi kalesine gol atıyordu, Uğurcan kurtardı" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci
Başlık ResmiNihat Kahveci

"GOL ATTI, RAHATLADI"

Nihat Kahveci, yıldız golcüye yönelik, "Bütün takım savunmada, top uzun atılmış. Osimhen, topla gidiyor ve kaptırınca bağırıyor 'Neredesiniz?' diye. Nasıl gelsin makine mi bunlar? Bunlar Mbappe mi, Usain Bolt mu? Osimhen'e bir papatya çayı... Gol attı, rahatladı. Lille'de oynadığı için çok sevinmedi, doğru. Osimhen… Tranquilo, tranquilo (sakin). Anlıyorum, sakatlandın. Golle yaşıyor, adrenalinle yaşıyor. O sevginin karşılığını vermek istiyor ama bazı pozisyonlarda gereksiz yere arkadaşlarına bağırıyor" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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