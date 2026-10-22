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Galatasaray'ın zaferi Fransa'da büyük ses getirdi: Lille'in kabus gecesi

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Galatasaray'ın zaferi Fransa'da büyük ses getirdi: Lille'in kabus gecesi
Başlık ResmiGalatasaray'ın zaferi Fransa'da büyük ses getirdi: Lille'in kabus gecesi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Lille'i deplasmanda devirdi. Fransız basını, 4-2 sonuçlanan maça geniş yer ayırdı. Lille'in performansı için “Fiyasko”, "Kabus" ve “İçler acısı” gibi sert ifadeler kullanıldı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek, turnuvadaki ilk puanlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin zaferi Fransız basınında büyük ses getirdi.

Sporting (3-1) ve Barcelona'ya (4-1) kaybeden Galatasaray, Lille'i 4-2 devirdi.
Başlık ResmiSporting (3-1) ve Barcelona'ya (4-1) kaybeden Galatasaray, Lille'i 4-2 devirdi.
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L'Equipe: Lille, Galatasaray karşısında dağıldı

“Yakaladığı ivmeyi sürdüremeyen Lille, sonrasında çektiği 7 şutun hiçbirinde isabet sağlayamadı, savunmada ise yine zor anlar yaşadı. Bunu fırsata çeviren Galatasaray, iki gol daha bularak 24'üncü sıraya yükseldi. Henüz puanı bulunmayan LOSC ise puan tablosunun sondan ikinci sırasında yer alıyor.”

Le Figaro: Galatasaray karşısında silinip gittiler

“Kuzey Fransa temsilcisi, çarşamba akşamı kendi taraftarı önünde Türk ekibine (2–4) mağlup oldu; böylece 3 maçta 3 yenilgi almış oldu. Şampiyonlar Ligi’ne başlangıçları tam bir fiyasko. Ortaya koyacak bu kadar az şeyiniz varken Şampiyonlar Ligi’nde yer almanın pek bir anlamı yok. Turnuvada içler acısı bir görüntü sergileyen LOSC, puan tablosunun en dibine demir atmış durumda.”

Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira ve Victor Osimhen attı.
Başlık ResmiGalatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira ve Victor Osimhen attı.

France Info: Osimhen eski kulübünün başına bela oldu

“LOSC için Avrupa macerası bir kâbusa dönüşüyor. Real Betis ve Arsenal karşısında aldığı yenilgilerin ardından Şampiyonlar Ligi’nde puanla tanışmaya çalışan Lille, Galatasaray’a da mağlup oldu. Eski kulübüne karşı Stade Pierre-Mauroy’da sahaya çıkan Victor Osimhen, Lille'in başına bela oldu. Galatasaray’ın 4'üncü golünü kaydeden Osimhen, maçın sonucunu belirlerken, Lille cephesini de büyük bir sarsıntıya uğrattı.”

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La Nouvelle Republique: Galatasaray karşısında kabus gibi bir gece

"Galatasaray karşısında ilk yarıda skoru lehine çevirmeyi başaran Lille, ikinci yarıda kontrolü kaybederek sahasında 4–2’lik bir mağlubiyet aldı. 19 yaşındaki Soriba Diaoune’nin iki golüyle desteklenen gayretli bir ilk yarı performansına karşın Lille, tıpkı Real Betis’e 3–2 kaybettikleri maçta olduğu gibi, karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde savunmada yaptığı hataların bedelini ağır ödedi."

Rus 10 numara Batrakov, Lille karşısında başlarılı bir performans sergiledi.
Başlık ResmiRus 10 numara Batrakov, Lille karşısında başlarılı bir performans sergiledi.

Sud Ouest: Lille, Galatasaray karşısında çöktü

"İlk yarıda dirençli bir oyun sergileyen Lille, sonrasında kontrolü kaybederek Şampiyonlar Ligi'ndeki 3'üncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarıda istekli bir oyun ortaya koyan ve 19 yaşındaki Soriba Diaoune'nin iki golüyle öne geçen Lille savunmada yaptığı hataların bedelini ağır ödedi."

RMC Sport: LOSC için elenme tehlikesi kapıda

“Lille'in Şampiyonlar Ligi'ndeki sıkıntıları devam ediyor; Stade Pierre-Mauroy'da Galatasaray'a 4-2'lik ağır bir yenilgi aldılar. Genç oyuncu Diaoune'nin iki golüne rağmen, Lille üst üste 3 maç kaybetti ve elenmeye doğru ilerliyor.”

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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