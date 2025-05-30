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Galatasaray’da Muslera ve Mertens’e veda! Taraftardan alkışlı uğurlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray’da Muslera ve Mertens’e veda! Taraftardan alkışlı uğurlama
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da efsane kaleci Fernando Muslera ve Belçikalı yıldız Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla son kez sahaya çıktı. İki yıldız, taraftarın alkışları eşliğinde veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlarken, maç bir anlamda iki veda gecesine de sahne oldu.

Sarı-kırmızılıların uzun yıllardır kalesini koruyan Fernando Muslera ile takımın yıldız isimlerinden Dries Mertens, Galatasaray'daki son maçlarına çıktı.

Galatasaray’da Muslera ve Mertens’e veda! Taraftardan alkışlı uğurlama - 1. Resim

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Muslera, 88. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Uruguaylı eldiven, oyundan çıkarken tribünlerin büyük alkışları arasında veda etti. Muslera'nın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

CANLI ANLATIM | Galatasaray - RAMS Başakşehir - 1. Resim

Belçikalı yıldız Dries Mertens ise 78. dakikada Roland Sallai'ye devretti. Mertens de taraftarlardan büyük alkış alarak sahadan ayrıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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