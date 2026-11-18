Galatasaray, stadyum zeminindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Samsunspor karşılaşmasının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Yaklaşık 44 bin kombine satan sarı-kırmızılı kulüp, 17 bin seyirci kapasiteli stadyuma taşınacak maç nedeniyle taraftarların yaşayacağı mağduriyeti gidermek için öncelikli bilet hakkı, gelecek sezon kombine indirimi ve hediye çeki uygulanacağını duyurdu.

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Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmasının ardından kombine sahiplerine yönelik açıklama yayımladı.

RAMS Park'ın zemininde devam eden çim yenileme çalışmaları nedeniyle alınan karar, iki stadyum arasındaki kapasite farkı nedeniyle taraftarları da doğrudan etkileyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 44 bin kombine sahibinin bulunduğu sezonda, 17 bin seyirci kapasiteli Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için taraftarlara üç ayrı hak tanınacağını bildirdi.

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KOMBİNE SAHİPLERİNE ÖNCELİKLİ BİLET HAKKI

Galatasaray'ın açıklamasına göre, 2026-2027 sezonunun tüm kombine sahiplerine, Samsunspor karşılaşması için öncelikli bilet satın alma hakkı verilecek.

Öncelikli bilet satışları 19 Kasım Perşembe saat 11.00'de başlayacak ve 20 Kasım Cuma saat 15.00'e kadar devam edecek.

Kulüp, kombine sahiplerinin maçı kendi koltuklarından izleyemeyecek olmasının yol açtığı mağduriyetin farkında olduğunu belirtti.

GELECEK SEZON KOMBİNELERİNE İNDİRİM

Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarların mağduriyetini gidermek amacıyla gelecek sezon kombine fiyatlarında da indirim uygulanacağını duyurdu.

Buna göre, RAMS Park'ta oynanan son iç saha maçındaki ilgili bilet kategorisinin satış bedeline karşılık gelen tutar, gelecek sezonun kombine yenileme ve satın alma işlemlerinde indirim olarak kullanılacak.

GSSTORE HEDİYE ÇEKİ VERİLECEK

Galatasaray, kombine sahiplerine yönelik üçüncü uygulamanın ise GSStore hediye çeki olacağını açıkladı.

Kulüp, tüm kombine sahiplerine GSStore mağazalarında kullanılabilecek özel hediye çeki tanımlanacağını bildirdi. Hediye çekinin tutarına ilişkin açıklamada bilgi verilmedi.

Sarı-kırmızılı kulüp, stadyum zeminindeki çalışmaların takımın en iyi koşullarda mücadele etmesini sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

"HAYAL KIRIKLIĞININ FARKINDAYIZ"

Açıklamada, Samsunspor maçında taraftarları RAMS Park'ta ağırlayamamanın üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu maçta takımımızı kendi sahamızda, sizlerin önünde ağırlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta kombine sahiplerimiz olmak üzere tüm taraftarlarımızın bu karardan dolayı yaşadığı mağduriyetin ve hayal kırıklığının farkındayız."

Galatasaray, üst üste beşinci şampiyonluk ve 27. şampiyonluk hedefi doğrultusunda taraftar desteğinin önemine de dikkat çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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