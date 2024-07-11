Galatasaray'dan çarpıcı transfer açıklaması! 'Bitseydi haberiniz olurdu'

Galatasaray'dan Guela Doue transferi hakkında açıklama geldi. İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Doue transferi bitseydi haberiniz olurdu. Biten transferleri zaten KAP'a bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların LASK Linz ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde konuştu.

DOĞRU TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ

Adı Galatasaray ile anılan Guela Doue transferine ilişkin konuşan Hatipoğlu, "Doue transferi bitseydi haberiniz olurdu. Biten transferleri zaten KAP'a bildiriyoruz. Şu anda çalışıyoruz. Galatasaray için en doğrusunu en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Okan Buruk da sizlerle sohbetinde "Acil değil, doğru transfer yapmak istiyoruz." dedi. Biz de bunun üzerinde son derece ciddi çalışıyoruz. Umarım yakın zamanda da sonuçlarını alacağız." dedi.

ÇOK UZUN SÜRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Hatipoğlu açıklamasının devamında, "Doğru transferi aramıza katmak üzere çalışıyoruz. Bu süreç dinamik bir süreç, bazen çok yaklaştığınızı düşündüğünüz anda bir takım aksilikler yaşanıp süreç başa dönebiliyor. Ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.