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Galatasaray'dan Laporte hamlesi! Avrupa’ya dönmek isteyen yıldız listede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Laporte hamlesi! Avrupa’ya dönmek isteyen yıldız listede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, stoper hattı için Al Nassr forması giyen Aymeric Laporte’u gündemine aldı. Şampiyonlar Ligi faktörü, Avrupa'ya dönmek isteyen İspanyol yıldız için avantaj sağlıyor

Yeni sezonda alternatifli ve üst düzey bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için gözünü Suudi Arabistan'a çevirdi. 

Galatasaray'dan Laporte hamlesi! Avrupa’ya dönmek isteyen yıldız listede - 1. Resim

Sarı-kırmızılılar, Al Nassr'da forma giyen deneyimli stoper Aymeric Laporte'u transfer listesine ekledi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın bu avantajı kullanmak istediği kaydedildi. 

Galatasaray'dan Laporte hamlesi! Avrupa’ya dönmek isteyen yıldız listede - 2. Resim

Suudi ekibi Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı belirtildi. 

Galatasaray'dan Laporte hamlesi! Avrupa’ya dönmek isteyen yıldız listede - 3. Resim

Bu sezon Al Nassr formasıyla 30 resmi maçta 5 gol atan Laporte, Ağustos 2023'te Manchester City'den 27.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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