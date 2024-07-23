Galatasaray'dan Newcastle United'ın sağ beki Kevin Trippier'e kanca
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Guela Doue transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine rotasını alternatif isimlere çeviren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, Newcastle'dan Kevin Trippier için devreye girdiği ifade ediliyor.
Galatasaray uzun süredir pazarlık halinde olduğu, imza aşamasına getirdiği Guela Doue transferinden sonuç alamadı.
Son anda çıkan pürüzlerin ardından genç oyuncudan vazgeçen Aslan, alternatif futbolculara yöneldi.
GALATASARAY İNGİLİZ YILDIZA TALİP
İngiliz basını, sarı-kırmızılı takımın Newcastle United forması giyen Kevin Trippier'i gündemine aldığını yazdı.
Haberin detaylarında, İngiliz futbolcuyu birçok kulübün istediği ancak en ciddi talibin Galatasaray olduğu yer aldı. Premier Lig ekibi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki sağ bekin ayrılığına sıcak bakıyor.
Takımında geçen sezon düzenli olarak forma şansı bulan Kevin Trippier, 39 maça çıkarken 1 gol ve 11 asistlik katkı verdi.