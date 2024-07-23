Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Newcastle United'ın sağ beki Kevin Trippier'e kanca

Galatasaray'dan Newcastle United'ın sağ beki Kevin Trippier'e kanca

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Newcastle United&#039;ın sağ beki Kevin Trippier&#039;e kanca
Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Guela Doue transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine rotasını alternatif isimlere çeviren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, Newcastle'dan Kevin Trippier için devreye girdiği ifade ediliyor.

Galatasaray uzun süredir pazarlık halinde olduğu, imza aşamasına getirdiği Guela Doue transferinden sonuç alamadı.

Galatasaray'dan Newcastle United'ın sağ beki Kevin Trippier'e kanca - 1. Resim 
Son anda çıkan pürüzlerin ardından genç oyuncudan vazgeçen Aslan, alternatif futbolculara yöneldi.

GALATASARAY İNGİLİZ YILDIZA TALİP

İngiliz basını, sarı-kırmızılı takımın Newcastle United forması giyen Kevin Trippier'i gündemine aldığını yazdı.

Galatasaray'dan Newcastle United'ın sağ beki Kevin Trippier'e kanca - 2. Resim

Haberin detaylarında, İngiliz futbolcuyu birçok kulübün istediği ancak en ciddi talibin Galatasaray olduğu yer aldı. Premier Lig ekibi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki sağ bekin ayrılığına sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Newcastle United'ın sağ beki Kevin Trippier'e kanca - 3. Resim

Takımında geçen sezon düzenli olarak forma şansı bulan Kevin Trippier, 39 maça çıkarken 1 gol ve 11 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'dan Newcastle United'ın sağ beki Kevin Trippier'e kanca - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Bu 5 özellik sayesinde iPhone 17 tüm zamanların en büyük yeniliğine sahip telefonu olacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Youssef En-Nesyri'nin uçağı bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacak - SporYoussef En-Nesyri'nin uçağı bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacakJuventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a Chelsea'den teklif geldi - SporKenan Yıldız'ı Premier Lig devi istiyorGalatasaray Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'den 60 milyon euro bekliyor - Spor2 yıldızdan 60 milyon euro! G.Saray kararını verdiFenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Danimarkalı futbolcu Pierre Emile Hojbjerg Marsilya'ya imza attı - SporDevler peşinde koşuyordu Fransa'ya gitti!Beşiktaş Lyon'un dünya şampiyonu sol beki Nicolas Tagliafico'nun peşinde - SporBeşiktaş'a Dünya Kupası şampiyonu sol bekFenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lugano karşısında! İşte muhtemel 11'ler - SporJose Mourinho ilk 11'de kimlere şans verecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...