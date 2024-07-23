Galatasaray'dan Newcastle United'ın sağ beki Kevin Trippier'e kanca

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 23 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme:

Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Guela Doue transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine rotasını alternatif isimlere çeviren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, Newcastle'dan Kevin Trippier için devreye girdiği ifade ediliyor.