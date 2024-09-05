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Galatasaray'ı geri çeviren Rabiot için olay sözler! 'Utanç verici bir durumda'

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Galatasaray&#039;ı geri çeviren Rabiot için olay sözler! &#039;Utanç verici bir durumda&#039;
Spor Haberleri

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, İtalya ve Belçika ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesi Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Adrien Rabiot için olay ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Adrien Rabiot, birçok takımdan teklif almasına rağmen henüz kararını verdi.

Oyuncunun durumu hakkında konulan Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, sert ifadeler kullandı.

İtalya ile oynanacak Uluslar Ligi mücadelesi öncesi konuşan tecrübeli hoca, oyuncusu için şu ifadeler kullandı:

“Rabiot biraz utanç verici bir durumda. Birçok kulübün ilgisini çekiyordu ancak şu anda kimseyle antrenman yapmıyor. Umarım bir an önce bir kulüp seçebilir ve onu tekrar yanımıza getirebilirim.”

Galatasaray'ı geri çeviren Rabiot için olay sözler! 'Utanç verici bir durumda' - 1. Resim

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Geçen sezonu Juventus'ta bitiren Rabiot'un hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

Galatasaray, Manchester United ve Real Madrid'in devrede olduğu ve oyuncunun kısa süre içinde kararını vereceği iddia edildi.

Düzenleyen:  - Spor
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