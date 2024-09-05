İstanbul'dan kopamadı! Galatasaray'dan ayrılan Dobois'in yeni takımı belli oldu
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Galatasaray'dan ayrılan Fransız sağ bek Leo Dubosi, kariyerini İstanbul'da sürdürecek. Tecrübeli oyuncunun anlaştığı takım ortaya çıktı.
Geçen sezonu kiralık olarak Başakşehir'de tamamlayan Leo Dubois, sezon sonunda Galatasaray'a dönmüştü.
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı takımla sözleşme feshi yaparak takımdan ayrılmıştı.
Süper Lig'den Eyüpspor'un teklifini kabul eden 30 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da kariyerine devam edeceği belirtildi.
Dubois, bu hafta yeni takımına katılması bekleniyor.
Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fransız milli oyuncu, 2022-2023 sezonu başında Lyon takımından 2.5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor