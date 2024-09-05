Casemiro Aslan’ı istemedi! Galatasaray, orta saha için Manchester United ile anlaştı ancak…

UEFA’ya verilecek listenin son gününde Brezilyalı yıldız için kulübüyle el sıkışıldı. Ancak Casemiro “İngiltere’de kalacağım” dedi. Kostic’ten de sakatlığından dolayı vazgeçildi

Sarı kırmızılılarda dün yoğun bir transfer mesaisi daha vardı. Galatasaray yönetimi, Avrupa kupaları için UEFA’ya bildirilecek listeye yeni transferleri de ekleme niyetindeydi. Orta saha için hem İngiltere ile hem de İtalya ile sıkı görüşmeler vardı. İlk hedefteki isim Manchester United forması giyen Casemiro’ydu. Yönetim, İngiliz ekibiyle bir yıl kiralanması konusunda el sıkıştı. Cimbom, Brezilyalı oyuncunun yıllık ücretini karşılayacaktı. İş Casemiro’yu ikna çabasına geldi ama sambacı “İngiltere’de kalacağım” cevabını verdi.

BİR TAKVİYE OLACAK

Galatasaray’ın gündemindeki diğer isim ise Filip Kostic’ti. Juventus’un satışına onay verdiği Sırp oyuncunun durumundaki belirleyici konu sakatlığıydı. Raporlar soru işaretli olduğu için sarı kırmızılılar risk almak istemedi ve 31 yaşındaki oyuncuda geri adım attı. Son ana kadar orta sahaya takviye için büyük çaba harcayan ancak istediğine ulaşamayan Aslan için konu kapanmış değil. Sadece UEFA’ya bildirilecek liste süreci kaçırıldı. Yönetim, 13 Eylül’de sona erecek transfer sürecine kadar İtalya pazarından yeni bir takviye yapacak.

OLİVEİRA PARASINI ALIP GİTTİ

Galatasaray’da bekleneni veremeyen ve deyim yerindeyse yatarak para kazanan (sezon başına 2 milyon 750 bin avro) Sergio Oliveira sonunda ayrıldı. Ama öyle böyle değil. Portekizli oyuncu iki yıllık alacağı olan 5,5 milyon avroyu cebine koyarak gitti. Yunanistan’a uçan Oliveira sağlık kontrolünün ardından Olimpiakos’a imza attı.